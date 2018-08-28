У Чернівцях чиновник влаштував бійку із таксистом прямо на дорозі (відео)

Чернівецькі користувачі фейсбуку нападника швидко знайшли - ним виявився начальник відділу роботи зі зверненнями громадян обласної держадміністрації.

У Чернівцях чиновник побився з таксистом просто на проїжджій частині.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, водії не поділили дорогу. Коротку, але емоційну бійку зафільмувала пасажирка таксі. За словами жінки, дорога іномарка без причини підрізала таксиста, з авто вийшов чоловік та кинувся зі стусанами на водія таксі.

Чернівецькі користувачі фейсбуку нападника швидко знайшли - ним виявився начальник відділу роботи зі зверненнями громадян обласної держадміністрації.

За словами чиновника, це його начебто підрізав таксист, після чого той вирішив зупинитися і зробити зауваження, а лайку почув уже у відповідь.