У Чернівцях чиновник влаштував бійку із таксистом прямо на дорозі (відео)
10:37, 28 серпня 2018Суспільство
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Чернівецькі користувачі фейсбуку нападника швидко знайшли - ним виявився начальник відділу роботи зі зверненнями громадян обласної держадміністрації.
За словами чиновника, це його начебто підрізав таксист / скріншот відео ТСН
У Чернівцях чиновник побився з таксистом просто на проїжджій частині.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, водії не поділили дорогу. Коротку, але емоційну бійку зафільмувала пасажирка таксі. За словами жінки, дорога іномарка без причини підрізала таксиста, з авто вийшов чоловік та кинувся зі стусанами на водія таксі.
Чернівецькі користувачі фейсбуку нападника швидко знайшли - ним виявився начальник відділу роботи зі зверненнями громадян обласної держадміністрації.
За словами чиновника, це його начебто підрізав таксист, після чого той вирішив зупинитися і зробити зауваження, а лайку почув уже у відповідь.
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