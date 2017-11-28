У Чернівцях відкрили пам'ятник невідомому корупціонеру (фото)

У Чернівцях художник Анатоль Федірко сьогодні презентував арт-проект «Пам’ятник невідомому корупціонеру». Як повідомляє кореспондент УНІАН, митець представив пам’ятник у вигляді півметрової однодоларової монети, створеної з пластмаси і трьох залізних рук із чорного металу. Арт-монумент розташований на пішохідній вулиці Ольги Кобилянської.

На аверсі монети зображена ерцгерцогиня Австрії Марія-Терезія, а на реверсі – один долар.

«Це – Марія-Терезія, яка зробила Буковину осередком європейськості. А це – One dolar, який постійно у Чернівцях присутній», - сказав митець під час презентації.

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«Контекст пам’ятника – абсолютно авангардна форма актуального мистецтва. Перша рука, яка посилає монету вниз, це рука того, хто дає. Дві руки, які приймають монету – образ корупціонера, який жадібно ловить цю монету. Тут зображені три, а не чотири руки, тому що дає одна рука, спонукаючи до корупції. І дві руки – приймають хабар», - розповів Федірко.

Художник заявив, що цей пам’ятник стане ще однією туристичною «родзинкою» для Чернівців.

«Чернівці – дійсно торговельне місто, яке нічого не виробляє матеріально. Але – неймовірно духовне, неймовірно креативне і неймовірно корупційне. І, зрештою, Чернівці – туристичне місто, і йому потрібна якась туристична «родзинка». Ми не можемо дивувати туристів пам’ятником, скажімо, Тарасу Шевченку на Центральній площі, чи іншими артефактами, які тут існують. Таким чином, Чернівці стали першим містом у світі, де є пам’ятник One dolar, і відповідно, Марії-Терезії», - сказав Федірко.

За його словами, тепер арт-проект стоятиме на вулиці Ольги Кобилянської постійно. Художник готовий до того, що вандали вчинятимуть хуліганські дії над його проектом.

«Його будуть ламати, трощити, а ми будемо його відновлювати. Це нормальна ситуація. Тому що художник, коли робить комунікацію з вулицею, не застережений від різних проявів агресії. Це інсталяція, яка з простору галереї перейшла у простір міста», - зазначив Федірко.

Довідка УНІАН. Анатоль Федірко – український художник, член Національної спілки художників України. Працює в галузі живопису та візуального мистецтва. Закінчив Республіканську середню художню школу імені Тараса Шевченка та Київський державний художній інститут. Автор понад 50 персональних виставок та арт-проектів, які відбулись в Україні, Польщі, Угорщині, Німеччині, Іспанії, Японії та інших країнах. Федірко є також автором скандальних пам’ятників Віктору Януковичу, Дмитру Фірташу, Арсенію Яценюку, Юлії Тимошенко, Юрію Андруховичу та іншим політичним і культурним діячам.