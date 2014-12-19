На День святого Миколая у Вінниці відкрили закільцьовану трамвайну лінію

У Вінниці збудовано та введено в експлуатацію нову трамвайну колію вартістю понад 87 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відкриття нової трамваї колії у найбільшому «спальному» районі міста - «Вишенька» (тут проживає третина населення Вінниці - УНІАН) відбулось сьогодні, 19 грудня.

Роботи з реалізації проекту, який включає будівництво трамвайної колії, дороги, тротуарів у 9-му й 10-му мікрорайонах Вишеньки розпочалось у 2008 році за ініціативи тоді мера Вінниці Володимира Гройсмана, потім через кризу роботи уповільнились й з 2012 року роботи знову велись активно.

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За словами в.о. мера Вінниці Сергія Моргунова, реалізація даного проекту коштувала 87,2 млн грн, з яких 46 млн грн – безпосередньо вартість облаштування колій.

«Загалом нова артерія обслуговуватиме мешканців мікрорайону «Вишенька» й покращить транспортне сполучення Вінниці», - сказав він.

Моргунов зазначив, що нова колія по колу з’єднає вулиці Келецька-Барське шосе-Хмільницьке шосе.

Більше того, під час будівництва нової колії вже закладено можливість при потребі пустити новим маршрутом й тролейбуси, для чого необхідно буде під єднати контактну мережу.

«Якщо буде в цьому потреба й на перспективу розвитку даного мікрорайону й збільшення пасажиропотоку будемо розглядати проект запуску даним маршрутом тролейбусів. Ми очікуємо, що у цих нових мікрорайонах найближчим часом проживатиме близько 60 тисяч людей», - сказав Моргунов.

Він зауважив, що керівництво міста концентруватиме свої зусилля не лише на окремий мікрорайон в рамках транспортної реформи, розпочатої у 2011 році, а й на розвиток інших районів міста, де постають питання розвитку транспортної мережі.

Також в рамках реформи Вінниця вже отримала 40 тролейбусів, які усі задіяні для перевезення пасажирів, отримано й 28 автобусів, а до кінця цього року прибуде ще два.

Вже на наступний рік передбачено вздовж нової трамваї колії будівництво зупинок.

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Голова Вінницької ОДА Анатолій Олійник, присутній на відкритті нової колії, висловив сподівання на таку ж результативну роботу з міськрадою й щодо реалізації у Вінниці проекту з будівництва хірургічного Центру серцево-судинних хвороб.

«Незабаром ми маємо розпочати у Вінниці спільний проект Світового банку щодо будівництва хірургічного Центру серцево-судинних хвороб. Там термін реалізації становить 5 років, а перший етап – дворічний – матиме найбільше навантаження. Я впевнений, що саме спільними зусиллями обласної й міської влади, ми його реалізуємо вчасно», - сказав Олійник.