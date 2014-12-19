Українська Партія «Зелена планета» привітала дітей із зон ескалації конфлікту з Днем Святого Миколая

«День Святого Миколая у цьому році набуває нового значення не лише тому, що це перше зимове свято у такий непростий час для нашої країни, а ще й тому, що діти – це головна цінність, навколо якої, нам дорослим, необхідно об’єднатися і, нарешті, відновити мир та спокій на українській землі», - зазначає заступник голови УП «Зелена планета» Валерій Цибух.

Мета цьогорічного проведення свята - донесення часточки доброти та любові всім присутнім дітям, адже на їхню долю випали важкі випробування: у їх світ дитинства увірвалися страшні події, про які ніхто не міг навіть подумати. Біда завжди приходить несподівано, і щоб її подолати потрібна сильна віра, яку в людей вселяють щасливі очі дітей та їх дзвінкий сміх.

«Саме тому сьогодні необхідно створити такі умови для цих дітей, щоб вони не відчували себе самотніми, адже День Святого Миколая Чудотворця дає сподівання на те, що всі мрії здійсняться і диво завітає до кожного, без винятку, незалежно від місця їхнього народження чи проживання», - підкреслює співорганізатор свята Михайло Костинський.

Нещодавні, нажаль трагічні події, допомогли всім звернути увагу на те, що необхідно змалечку пробуджувати не лише відчуття гордості за свій народ, а й пізнавальний інтерес до історії, культури, традиції української нації. Виховувати любов до Батьківщини, зміцнювати почуття обов’язку, для того, щоб усвідомлювати себе часткою українців і будувати гідне майбутнє.

«Майбутнє дітей – це результат дій дорослих сьогодні. Саме тому, ми повинні кожного разу замислюватися над наслідками та прораховувати можливі ризики від кожної нашої з вами дії. Ми, дорослі, часто забуваємо про те, що діти – віддзеркалення нас з вами, наших дій, думок, вподобань. І сьогодні, нажаль, констатуємо той факт, що дорослим вже необхідно питати порад у дітей, бо вони сприймають дійсність не крізь призму посад та грошей, а винятково через серце, яке дуже важко обманути», - наголошує голова УП «Зелена планета» Сергій Орєхов.

Під час святкування дорослі разом з дітьми брали участь у різноманітних конкурсах, співали пісні та танцювали. Авжеж найприємнішим сюрпризом для всіх дітей були подарунки від Святого Миколая.

На сам кінець організатори свята повідомили про те, що завтра буде закладено камінь у будівництвом Каплиці Святого Миколая.

«Такі свята допомагають всім нам любити свою країну по-справжньому, пам’ятаючи про минуле, працюючи над теперішнім, дбаючи про майбутнє. А любов до дітей – це саме те, що повинно об’єднати всіх дорослих, незалежно від їхнього віку, соціального становища чи політичних поглядів, заради однієї цілі - зробити усе можливе, щоб українські діти жили в кращих умовах, мали перспективу та були впевненими у завтрашньому дні!», - наголошує Сергій Орєхов.