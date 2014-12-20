Прикордонники виявили 430-метровий спиртопровід через Дністер (фото)

Про це повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що під час патрулювання поблизу річки Дністер було виявлено пластикову трубу, яка була закопана в землю. Під час обстеження виявленого трубопроводу було з’ясовано, що труба прокладена по поверхні води через річку Дністер. Про контрабандну «комунікацію» прикордонники проінформували своїх молдавських колег.

Виявлений трубопровід довжиною 430 метрів, який попередньо планувався для незаконного переміщення спирту прикордонники демонтували.