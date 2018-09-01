У Рівному затримали поліцейського, який перевозив на службовому авто 15 кг бурштину

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

У Рівному затримано поліцейського, який на службовому авто перевозив 15 кілограмів бурштину.

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Як повідомив кореспондента УНІАН керівник відділу комунікації поліції Рівненської області Антон Крук, затримання службового автомобіля «Шкода Фабія» відбулося в районі Сарненського в’їзду у місто ввечері 31 серпня.

Авто затримали працівники внутрішньої безпеки поліції, слідчі та патрульні. Приводом для затримання стала оперативна інформація про те, що поліцейський займається протиправною діяльністю.

«Із машини вилучено 15 кілограмів каміння, зовні схожого на бурштин. Його направлено на експертизу», - повідомив Крук.

Із власних джерел УНІАН стало відомо, що затриманий поліцейський має звання майора.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 198 Кримінального кодексу ("придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом"). Санкція статті передбачає покарання арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.