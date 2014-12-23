Бензину в окупованому Криму залишилося менше, ніж на місяць

Про це на прес-конференції повідомив "міністр палива і енергетики" Сергій Єгоров, передають «Новини Криму».

За його словами, запаси бензину та дизельного палива для населення становлять 14,8 тис. тонн. Крім того, для потреб мобільних газотурбінних електростанцій додатково запасено 27,7 тис. тонн дизельного палива.

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Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму також не вистачає води. "Міністр" житлово-комунального господарства Криму Олександр Жданов сподівається, що нестачу запасів води на півострові вдасться заповнити за рахунок рясних опадів.