У Греції суд виніс вироки шістьом українським морякам за перевезення біженців

Дружина одного з ув’язнених Альона Ульянова, яка була на засіданні суду, розповіла, що її чоловік Сергій отримав невеликий термін, оскільки сам викликав поліцію, коли моряків почали змушувати перевозити біженців.

Суд грецького міста Каламат виніс вироки шістьом українським морякам, яких звинувачували у перевезенні біженців.

Про це повідомляє Слідство.Інфо. Усі засуджені були членами трьох екіпажів суден, яких грецька поліція затримала за перевезення біженців з Близького Сходу. Двоє українців, які працювали на прогулянкових суднах в Туреччині, отримали 18 місяців ув’язнення. Ще чотирьом, які є членами екіпажів інших яхт, суд призначив 25 і більше років позбавлення волі.

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Дружина одного з ув’язнених Альона Ульянова, яка була на засіданні суду, розповіла, що її чоловік Сергій отримав невеликий термін, оскільки сам викликав поліцію, коли моряків почали змушувати перевозити біженців. Втім, Сергій Ульянов пробуде за ґратами ще 2-4 місяці, оскільки майже рік він уже провів у в’язниці.

Адвокат Ульянова Дімітріус Кауніс розповів, що, згідно з грецькими законами, українці отримують 10-15 років в’язниці за кожного біженця на борту. Тому терміни можуть сягати і декілька сотень років ув’язнення. У такому випадку за ґратами залишають на 25 років.

"Термін можуть зменшити, якщо в’язні відвідують школи при тюрмах”, – пояснив адвокат.

Нагадаємо, у міністерстві закордонних справ України заявили, що в Греції та Італії арештовано близько 250 українських моряків. У Греції станом на червень цього року тримають 151 українського моряка, з них 108 - засуджено, з яких 98 - за перевезення нелегальних мігрантів. Приблизно така сама ситуація спостерігається в Італії, де утримується близько 100 громадян України за перевезення нелегальних мігрантів.

Україна та Греція мають намір укласти двосторонню угоду, щоб тим українським морякам, які умовно або достроково звільнені в Греції, можна було дозволити повернутися в Україну.