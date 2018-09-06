Українські прикордонники патрулюватимуть у Чорному морі спільно з Береговою охороною Туреччини

Наразі відпрацьовується формат спільних дій Берегової охорони Туреччини й українських прикордонників.

Співробітники Державної прикордонної служби України та Берегової охорони Туреччини спільно патрулюватимуть у Чорному морі.

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Як повідомляє Департамент комунікації МВС України, про це сьогодні домовились міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та командувач берегової охорони Турецької Республіки Ахмет Кендір.

"З командувачем Берегової охорони Туреччини Ахметом Кендіром проводимо серйозні консультації та роботу щодо спільних дій з нашими прикордонниками - механізми моніторингу та оперативного реагування, спільні групи, обмін інформацією. Це значно посилить нашу присутність у Чорному морі", ‑ сказав Аваков.

Він уточнив, що наразі відпрацьовується формат спільних дій Берегової охорони Туреччини й українських прикордонників.