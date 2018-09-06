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Україна посилить військову присутність у Азові: прикордонників озброять новітньою ракетною зброєю

19:01, 06 вересня 2018
Політика
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РНБО вирішила посилити військово-морську присутність в Азовському морі / фото УНІАН

Рада національної безпеки і оборони України вирішила забезпечити підрозділи берегової оборони в Азовському і Чорному морях новітньою високоточною ракетною зброєю.

Про це повідомляється на сайті РНБОУ за підсумками сьогоднішнього засідання Радбезу у Києві.

"РНБО України затвердила комплекс заходів, спрямованих на захист національних інтересів у південних регіонах, акваторіях Азовського і Чорного морів", - йдеться у повідомленні.

У цьому зв'язку сказано, що "йдеться про посилення військово-морської присутності в Азовському морі, створення там корабельно-катерного угрупування Військово-морських сил Збройних сил України, розбудову відповідної інфраструктури, забезпечення підрозділів берегової оборони новітньою високоточною ракетною зброєю тощо".

Також Кабінету міністрів України доручено невідкладно ухвалити Морську доктрину України та удосконалити нормативно-правову базу захисту національних інтересів в акваторії Азовського і Чорного морів.

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Як повідомляв УНІАН, з другої половини квітня російські прикордонники почали оглядати іноземні судна, які прямують з/до українських портів.

У Державній прикордонній службі відзначають, що Україна є заручником ситуації з 2004 року, а саме - Угоди про співробітництво між Україною та РФ в Азовському морі і Керченській протоці, яка визначає Азовське море як море внутрішнього користування двох держав. Таким чином, як російські, так і українські прикордонники можуть оглядати ті судна, які, на їхню думку, викликають якісь підозри.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що військово-політичне керівництво РФ розглядає Азово-Чорноморський регіон як важливий плацдарм для подальшої експансії.

Крім того, президент України Петро Порошенко заявив, що розраховує на підтримку міжнародних партнерів у посиленні тиску на РФ для зняття російської блокади в Азовському морі.

Командування ВМС України заявило, що російська агресія у Чорному та Азовському морях є реальністю, та оприлюднило стратегію розвитку українського військового флоту до 2035 року, яка дасть можливість протистояти діям РФ.

Порошенко доручив підготувати засідання РНБО щодо ситуації в Азовському морі.

Командувач Військово-морських сил ЗСУ адмірал Ігор Воронченко повідомив, що найближчим часом планується збільшення корабельного угруповання, морської піхоти та артилерії на Азовському напрямку.

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Теги: #море#ВМС України