На Одещині встановили рекорд України, приготувавши 4 тонни рибної юшки в казані

Під час гастрономічного фестивалю «Дунайські гості» в місті Вилкове кухарі приготували для гостей чотири тонни юшки.

В Одеській області зафіксовано національний рекорд України - найбільша кількість рибної юшки в казані.

Як передає кореспондент УНІАН, під час гастрономічного фестивалю «Дунайські гості» в місті Вилкове, на півдні області, кухарі приготували для гостей 4 тонни 56 літрів юшки.

Читайте такожПід Харковом 57 парашутисток із 19 країн встановили унікальний світовий рекорд (відео)

Кулінарне досягнення «Дунайських гостей» внесли в національний реєстр рекордів України з врученням відповідного сертифікату. Всі бажаючі змогли безкоштовно скуштувати юшку, приготовану за традиційними липованськими (старообрядницькими) рецептами.

На одному з наймасштабніших гастрономічних заходів побували міністр культури України Євген Нищук і голова Одеської обласної держадміністрації Максим Степанов разом з сім'єю.

«Це фантастичне місце. Про Вилкове і прекрасну Одесу вже ходять легенди. Мені приємно опинитися сьогодні на такому яскравому фестивалі», - зазначив міністр.

Наприкінці фестивального дня всіх чекав виступ Національного одеського філармонічного оркестру з європейською програмою «Hits Of The World».

Раніше УНІАН повідомляв, що в місті Коростені Житомирської області встановили національний рекорд з приготування дерунан вагою 180 кг.