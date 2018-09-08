На Житомирщині встановили національний рекорд з приготування деруна вагою 180 кг (фото, відео)

Рекорд встановлено під час міжнародного фестивалю дерунів.

У місті Коростені Житомирської області сьогодні встановили національний рекорд з приготування деруна вагою 180 кг.

Як передає кореспондент УНІАН, рекорд встановлено під час міжнародного фестивалю дерунів.

Досягнення зафіксували представники «Книги рекордів України», які видали організаторам рекорду відповідний диплом.

Таким чином коростенці перевершили свій попередній рекорд з виготовлення деруна вагою 118 кг.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Коростені відбувається X міжнародний фестиваль дерунів.

З 2008 року в Коростені щорічно в другу суботу вересня проводиться День Деруна. На першому міжнародному фестивалі дерунів коростенці випекли найбільший дерун в Україні вагою 118 кг. На другому фестивалі у Коростені було урочисто відкрито пам`ятник деруну.