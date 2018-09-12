Українському політв'язню Клиху в Росії не передають листи від матері – Денісова

Матір Станіслава Клиха регулярно, двічі на місяць надсилає листи, але він отримав лише один.

Незаконно засуджений в Росії громадянин України Станіслав Клих не отримує листи від матері.

Про це уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила у Facebook.

Омбудсмен переповіла свою телефонну розмову з мамою Станіслава Клиха Тамарою.

"У розмові з сином, 3 вересня, він поскаржився, що йому не надходять листи. Якщо гроші, які йому передає мама зі своєї пенсії, він отримує, то листи - ні. Станіслав отримав лише одну звістку з дому, хоча мама надсилає їх регулярно - двічі на місяць", - повідомила Денісова.

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Вона пообіцяла сьогодні з’ясувати в уповноваженого РФ з прав людини Тетяни Москалькової, чому порушуються права Клиха, й він не отримує кореспонденцію.

"Тамара Іванівна зазначила, що 20 вересня збирається відвідати свого сина у Верхньоуральській колонії. Вже зараз разом з МЗС будемо вирішувати питання організації її поїздки", - повідомила Денісова.

Уповноважений ВР додала, що тримає це питання на особистому контролі.

Як повідомляв УНІАН, українця Клиха затримали на території Росії в 2014 році за звинуваченням в участі в бойових діях проти федеральних сил під час першої чеченської війни взимку 1994-1995 років, а також у вбивстві російських солдатів.

Клих провину заперечував, а його сім'я і друзі наполягали, що він ніколи не був у Чечні.

26 травня 2016 року суд у Чечні засудив Клиха до 20 років позбавлення волі, а в жовтні 2016 року Верховний суд Росії відхилив апеляцію його захисту на вирок.

Клих вказував, що був захоплений російськими силовиками незаконно, а свідчення і зізнання російське слідство отримало під тортурами. Про проблеми зі здоров'ям, зокрема, з психічним станом Клиха, неодноразово повідомляли адвокати і правозахисники.

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Клиха політв'язнем. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що він став жертвою «пародії на правосуддя».