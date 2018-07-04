Українського політв'язня Клиха знайшли в Магнітогорську в тюремній психлікарні

У адвоката склалося враження, що Клих знаходиться під впливом заспокійливих препаратів.

Український політв'язень Станіслав Клих, якого російський суд засудив до 20 років колонії, знайшовся в Магнітогорську в обласній психіатричній тюремній лікарні.

Про це повідомляє російська правозахисниця Тетяна Щур на сторінці в Facebook.

"Його виявила там Катерина Бур'ян, адвокат Уральської правозахисної групи після того, як єкатеринбурзький адвокат Станіслава Роман Качанов повідомив, що його підзахисного обіцяли відправити туди відразу після того, як Роман був у нього 26 червня", - йдеться в повідомленні.

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За її словами, Станіслав почуває себе краще. "Каже, що дозволу на госпіталізацію не давав, що суперечить словами тюремників. Якщо 26 червня його свідомість була сплутаною, мова "пливла", образи зашкалювали і здавалися Роману "фантазійно-маячними", то Катерина знайшла його більш спокійним і розумним", - написала Щур.

При цьому у адвоката склалося враження, що Клих знаходиться під впливом заспокійливих препаратів.

Сам Станіслав, за її словами, сказав, що йому роблять "якісь щеплення". Клих поскаржився, що листи від мами швидко забирають, ледь давши прочитати, на прогулянки водять рідко. Він просив передати йому список дитячої пригодницької літератури.

"Ясно, що необхідно: по-перше, об'єктивне обстеження незалежними фахівцями. По-друге - допустити до нього Уповноваженого з прав людини України і психіатра міжнародного рівня. І головне - негайно відправити його додому", - зазначила правозахисниця.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Росії політв'язня українця Станіслава Клиха етапували з колонії в психіатричну лікарню.

Нагадаємо, 19 травня 2016 року суд присяжних визнав Станіслава Клиха винним у тому, що він нібито брав участь у Чеченській війні на боці бойовиків, українця було засуджено до 20 років позбавлення волі. Клих відбуває покарання в Челябінській області.

Справа Клиха сфабрикована Російським слідчим комітетом і в ній фігурує екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Адвокат Ілля Новіков опублікував нові подробиці, за його словами, - "цій брудній історії". У ній Росія офіційно заявляє, що в 94-му Яценюк носив прізвисько "бойовик Арсен", воював у Чечні проти російських військ з Олександром Музичком, відомим як Сашко Білий, а ще - колишнім керівником львівської організації УНА-УНСО Андрієм Шкілем і, власне, Клихом та Карпюком, якого ув’язнили на 22,5 роки.