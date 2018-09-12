Момо в Україні: у поліції заявили про відсутність жертв суїцидальної гри

Вся інформація, яка була поширена деякими ЗМІ в мережі нібито про "сліди Момо" у дитячих суїцидах не знайшла свого підтвердження.

Українські правоохоронці поки не зафіксували жодного випадку загибелі або травмування дітей в результаті участі в суїцидальній грі «Момо».

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Як повідомила у Facebook прес-секретар кіберполіції Юлія Квітко, в низці випадків діти жартують над своїми однолітками, надсилаючи їм повідомлення від імені «Момо».

«Кілька слів про так звану Момо для того, щоб зняти всі питання з цього приводу. В Україні не зафіксовано жодного випадку, коли б діти травмували себе в результаті участі в так званій суїцидальній грі "Момо". В поліцію не надходило жодного офіційного звернення про такі випадки. Вся інформація, яка була поширена деякими ЗМІ в мережі про нібито "сліді Момо" у дитячих суїцидах не знайшла свого підтвердження», - написала Квітко.

В якості прикладу вона оприлюднила скрін листування з «псевдоМомо», який виявився підлітком з Полтавщини.

«Давайте не сіяти паніку там, де її немає», - закликала представник кіберполіції.