Адвокат вказала на підозрілі деталі щодо втечі свідка у справі Зайцевої до окупантів

Жодних підтверджень з Держприкордонслужби про те, що свідок могла перетнути лінію розмежування, поліція не надала.

Про від'їзд до ОРЛО ключового свідка у справі ДТП з Оленою Зайцевою лікаря-нарколога Олени Федірко поліції Харкова повідомив телефонний майстер.

"Чоловічий голос повідомив поліцейському, що Федірко поїхала на непідконтрольну територію. А коли поліцейський поцікавився, з ким розмовляє, то чоловічий голос сказав, що це телефонний майстер. Вперше чую, щоб телефонний майстер так багато знав про свого клієнта", - розповіла виданню «Обозреватель» адвокат потерпілих Лариса Матвєєва.

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Також у поліції зазначили, що вони неодноразово ходили додому до Федірко, але її там не знайшли. Однак жодних підтверджень з Держприкордонслужби про те, що свідок могла перетнути лінію розмежування, поліція не надала.

"Ми не довіряємо нашим правоохоронцям і, звісно, зробимо офіційні запити прикордонникам: коли і куди поїхала Федірко", - каже Матвєєва.

За її словами, у підсудної Олени Зайцевої з'явився третій адвокат Євген Мельниченко. На засіданні він оприлюднив нове відео обстеження Зайцевої на предмет наркотичних речовин. Щоправда, відео складається з двох різних шматків.

"Всі ми пам'ятаємо, що на перший огляд до нарколога Федірко Зайцеву возила поліцейська, яка є багаторічною подругою її мами. Зараз вона звільнилася з органів. Але, як заявив адвокат Зайцевої, зберігся запис з її нагрудної відокамери, який, до речі, зберігається всього три місяці. Причому запис виявився не цільним, а з двох шматків, між якими явно щось вилучили. Цим відео новий адвокат намагався довести, що Федірко не оглядала Зайцеву. Куди поділася частина відео - він не пояснив", - наголосила Матвєєва .

Дісталося на засіданні і ще одному обвинувачуваному в ДТП - Геннадію Дронову. Адвокат Зайцевої виявив у нього неоплачений штраф за порушення ПДР від 2014 року. "Таким чином, адвокат доводить, що Дронов має звичку порушувати правила водіння. Щоправда, про свою підзахисну, яка мала кілька порушень перед аварією, він не згадав", - каже Матвєєва.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року у Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, що рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов.

Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар та збив 11 пішоходів. На місці загинули п’ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні. Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше нарколог, який проводив огляд Зайцевої після аварії, зник.