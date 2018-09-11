Моторошна ДТП у Харкові: головний свідок у справі Зайцевої втекла до окупантів

Нарколог, що проводила огляд Зайцевої після аварії на Сумській, зникла.

Поліція не змогла знайти зниклого нарколога Олену Федірко, яка брала аналізи в обвинуваченої Олени Зайцевої одразу після ДТП в центрі Харкова. 11 вересня в суді у справі про аварію суддя повідомив про підсумки пошуків лікаря.

Читайте такожКривава ДТП у Харкові: скандал зі "зникненням" головного свідка у справі Зайцевої отримав новий поворот

Як повідомив Telegram-канал MediaPort, за місцем проживання Федірко не з'являлася.

"В один з приходів поліції двері квартири відчинила жінка, яка відмовилася представитися, але повідомила, що Федірко виїхала на непідконтрольну Україні територію", - йдеться у повідомленні.

Новий адвокат Зайцевої Євген Мельниченко повідомив, що телефонував Федірко. В одному випадку слухавку взяв чоловік, який сказав, що телефон у ремонті. Виходячи зі слів Мельниченка, Федірко дійсно перебуває на непідконтрольній території, поїхала до хворої матері, «можливо, у Стаханов».

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов.

Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні. Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше нарколог, який проводив огляд Зайцевої після аварії, зник.