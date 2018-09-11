Журналіст показав могилу Захарченка - поховали як безпритульного (фото)

Пособники бойовиків на кладовищі "займуть вакантні позиції" поруч з могилою Захарченка, вважають користувачі мережі.

Вбитого ватажка "ДНР" Олександра Захарченка поховали на околиці кладовища в окупованому Донецьку.

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Про це в Twitter повідомив журналіст і блогер Денис Казанський. "Могила Захарченка. Щось його взагалі на відшибі якомусь поховали. Зазвичай безпритульних ховають у таких місцях", - йдеться в його повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Захарченко був убитий 31 серпня в результаті вибуху в ресторані «Сепар» в центрі Донецька.

Бойовики на тимчасово окупованій території Донецької області заявили про «український слід» у справі про вбивство ватажка «ДНР» і затримали 14 осіб.

В СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед, пов'язаних з розподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не виключали причетності до вбивства ватажка бойовиків російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченка могла стати непотрібною і почала заважати.

У МЗС РФ у вбивстві Захарченка звинуватили Україну.