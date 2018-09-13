У СБУ відео із "фігурантом справи Бабченка" назвали фейком

Увечері 12 вересня у мережі з'явилось відео, на якому чоловік, який назвав себе В'ячеславом Пивоварником — фігурантом "справи Бабченка", заявив, що він є агентом СБУ.

Служба безпеки України називає фейковим відеозвернення В'ячеслава Пивоварника, який назвав себе фігурантом "справи Бабченка" і заявив, що він є агентом СБУ.

Про це "Українській правді" повідомила 13 вересня речник СБУ Олена Гітлянська.

"Це фейк. Людина з території Російської Федерації заявляє, що вона агент СБУ. Вас це ні на що не наштовхує? Це фейк, який повністю не відповідає дійсності", - сказала вона.

На запитання, чи людина, зафіксована на відео, дійсно той Пивоварник – замовник з фонду Путіна, на якого вказував обвинувачений в організації "убивства" Бабченка Борис Герман, Гітлянська сказала:

"Я не можу його ідентифікувати. Думаю, що для того, щоб говорити, реальна це людина чи нереальна, треба провести якусь експертизу. Але я можу точно сказати: те, що говорить ця людина, схожа на Пивоварника, – не відповідає дійсності".

На питання, чи буде така експертиза проведена, речник СБУ сказала:

"Навіщо проводити експертизу фейкового відео з фейковими цитатами?"

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На ремарку УП, чи може це бути важливо для встановлення особи і її місцезнаходження, Гітлянська відповіла:

"Це не моя компетенція відповідати на такі питання. На це може відповісти лише слідчий у справі".

Нагадаємо, що увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві.

А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

Організатором "убивства" Бабченка назвали Бориса Германа, який також проходить як обвинувачуваний в інших кримінальних справах.

31 травня суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді арешту. Тоді Герман і назвав замовника з фонду Путіна, тобто Пивоварника.

Пізніше Служба безпеки України оприлюднила фрагменти розмов організатора вбивства журналіста Аркадія Бабченка Бориса Германа з іншими організаторами В'ячеславом Пивоварником та невідомим свідком.

Голосіївський райсуд Києва засудив Бориса Германа, обвинуваченого в організації спроби вбивства в Києві російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка, до 4,5 років позбавлення волі.

Увечері 12вересня у мережі з'явилось відео, на якому чоловік, який назвав себе В'ячеславом Пивоварником — фігурантом "справи Бабченка", заявив, що він є агентом СБУ.