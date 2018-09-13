Справа Бабченка: чоловік, який назвав себе замовником "вбивства", записав відеозвернення

Відеозвернення з'явилось на каналі Viacheslav Pivovarnik 12 вересня. Оприлюднений запис - перше і єдине відео на каналі.

Ввечері 12 вересня у Мережі з'явилось відео, на якому чоловік, який представився В'ячеславом Пивоварником - фігурантом "справи Бабченка", заявив, що він є агентом СБУ.

Про це пише Громадське.

У відеозверненні він говорить, що 11 вересня у місті Чоп на нього здійснили замах. За його словами, був замінований вхід до будинку, де живуть його батьки і вибуховий пристрій таки спрацював, але ніхто не постраждав.

За словами чоловіка, який представився В'ячеславом Пивоварником, він у 2010 році нібито був завербований Службою безпеки України, а організація замаху на журналіста Бабченка "була елементом спецоперації відомства".

"Я був завербований Олександром Олександровичем Скіпальським, який був головою Головного управління розвідки Міноборони, а також він був заступником голови СБУ", - заявив він.

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"Однією з моїх задач чи цілей було наповнення чорної каси СБУ. В цю неформальну структуру входили найвищі чини СБУ", - додав чоловік.

Він розповів, що буцімто за завданням СБУ він проник у політичні та бізнесові кола Росії, а також мав завданням налагодити співпрацю з місцевими спецслужбами.

"Весь цей шум, пов'язаний зі списками журналістів, громадських діячів - це не що інше, як спецоперація СБУ, яка, по-перше мала за мету спробу ліквідації російського опозиційного журналіста-блогера, аби продемонструвати російський слід. А по-друге, це було просто залякування та взяття під контроль частини журналістів та громадських діячів", - заявив чоловік.

"Перші тижні (після інсценування вбивства Бабченка, ред.) мій куратор запевняв мене, що це частина нового плану. Але з довірених джерел я отримав інформацію, що у цьому плані я видатковий матеріал", - стверджує чоловік на відео.

Також він заявив, що Бориса Германа змусили піти на угоду зі слідством.

Чоловік, який назвав себе Пивоварником, уточнив, що СБУ може "списати на нього підготовку багатьох терактів в Україні, демонструючи російський слід тільки тому, що він працював на СБУ на території РФ".

"У випадку загрози моєму життю з боку спецслужб або життю моїх близьких, я почну викладати компрометуючі їх матеріали", - погрожує чоловік на відео.

Колишній генерал-лейтенант СБУ Олександр Скіпальський у коментарі Громадському заявив, що не знає особисто Пивоварника і додав, що не міг його вербувати у 2010 році, бо з 2008 року перебуває на пенсії.

"Це низькопрофесійна гра з боку Росії, або шизофренія Пивоварника", - зауважив Скіпальський.

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Речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила виданню, що не бачила цього відео і додала, що не уповноважена коментувати його без рішення слідчого.

Євген Солодко, адвокат Бориса Германа зауважив, що не знає, хто це, а Пивоваренка він не бачив.

"Але коли служив генерал Скіпальський, цей юнак ще у школу ходив. Можливо, у ті юні роки і був завербований?», - так він прокоментував вказане відео.

Відеозвернення з'явилось на каналі Viacheslav Pivovarnik 12 вересня. Оприлюднений запис - перше і єдине відео на каналі.

Журналісти Громадського намагались зв'язатись із сестрою Пивоварника для з'ясування, чи справді на відео міг бути її брат. Але вона не відповідала на дзвінки.