ФСБ відбирає квартири в Криму у родин українських військових

У Криму ФСБ та інші органи виганяють із квартир родини українських військових, що залишилися вірними присязі, а також відбирають порожні квартири українських бійців.

Про це "Українській правді" повідомили помічник командуючого ВМС України Марина Каналюк і колишній керівник медіа-центру Міноборони в Криму Владислав Селезньов.

"У нас військовослужбовці виїхали з Криму, і зрозуміло, що заїхати туди не можуть. Там залишилися родини, які охороняють ці квартири, але ФСБ, прокуратури, органи ЖКГ виносять двері з петель і тероризують родини", - розповіла Каналюк. Вона додала, що вже зафіксовано 10 подібних випадків.

Читайте такожЗМІ: У Росії одного з викрадених разом з Сенцовим кримчан засудили до семи років

"У Криму в різних містах залишилися службові квартири наших військових. У деяких з них живуть їхні родини. Росія вважає, що це службове житло націоналізоване й належить Міноборони РФ. Вони висувають такі вимоги без рішення судів", - розповіла Каналюк.

"Наш уряд підписав постанову №424 про приватизацію службового житла, яке залишилося на окупованій території. На підставі цієї постанови, ми в Одесі й інших містах України виписали акти приватизації й зробили виписку з держреєстру в Херсоні, що це житло перебуває в приватній власності", - пояснила вона.

"Але РФ вважає, що документи, прийняті після референдуму, недійсні. Хоча у федеральних законах, на які вони посилаються, таких формулювань немає", - додала Каналюк.

Читайте такожУ Криму ФСБ викрала і десять днів утримувала у СІЗО посадовця Генпрокуратури

Так, за її словами, останній інцидент відбувся в середу. "У квартиру нашого офіцера Анатолія Квасова в Сімферополі, де проживають дружина з дитиною й мама, зайшли 10 людей і почали погрожувати", - розповіла вона.

"Коли дружина подзвонила Анатолію й передала трубку представнику ФСБ, той погрожував Квасову тортурами на кордоні. Він так і сказав. І обіцяв проблеми з опікунською радою, оскільки діти нібито незаконно перебувають на території Криму", - розповіла Каналюк

За її словами, у її квартиру вже вселився її колишній колега, зламавши двері й сфальсифікувавши документи.

"У мене квартира в Севастополі. Місяць тому туди незаконно вселився колишній наш офіцер, капітан 2-го рангу Костін шляхом підробки документів. Це наш колишній військовослужбовець, який зрадив присязі й став служити Росії. Він зламав замки й зайшов туди", - розповіла Каналюк.

"Я змінила двері, викликала міліцію й зафіксувала цей факт через дільничного. Але тиждень тому туди підійшла комісія й опечатала мою квартиру. Там висить печатка, на якій написано "уряд Севастополя, житлова група", - розповіла вона.

Читайте такожЗМІ: Кримська влада готується відібрати в Ахметова майно "Укртелекому"

"Туди я поїхати не можу, тому що можу звідти не виїхати. Дільничний сказав, що до нього така група приходила, але він сказав, що всі рішення нехай ухвалюють через суд", - додала Каналюк.

Колишній глава медіа-центру Мінборони в Криму Владислав Селезньов розповів, що в його квартиру також приходили представники ФСБ.

"У Криму фсбшники приходили до мене у квартиру, маму налякали. Дали два тижні на те, щоб квартиру звільнили. У мене там родичі, дитина там неповнолітня, їх немає куди перевозити", - сказав Селезньов.