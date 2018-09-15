У Харкові через пожежу у підземному переході закрили станцію метро

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

У Харкові через пожежу у підземному переході закрили станцію метрополітену.

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Про це УНІАН повідомив прес-секретар комунального підприємства «Харківський метрополітен» Олексій Бітнер.

«О 14.05 станція метро «Імені О. С. Масельського» закрита для обслуговування пасажирів. Потяги Холодногірсько-Заводською лінією слідують через зазначену станцію без зупинок», - зазначив він.

Бітнер уточнив, що в підземному переході станції метро горить торговельний кіоск, що перебуває на балансі комунального підприємства.

Своєю чергою помічник начальника Головного управління ДСНС в Харківській області Ігор Лупандін повідомив УНІАН, що інформація про загоряння кіоску у підземному переході станції метро «Імені О. С. Масельського» надійшла о 14.00. На місце були відправлені чотири екіпажі рятувальників. Площа загоряння становила 10 кв. м. О 14.30 пожежу було ліквідовано. Ніхто не постраждав.