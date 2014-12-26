Загинув один з учасників жорстокої бійки у Вінниці, який виявився іноземцем-нелегалом

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МВС.

«26 грудня близько 6-ї годину ранку біля ресторану швидкого харчування «Макдональдс», що на перехресті проспекту Юності та вулиці Келецької у Вінниці, між двома компаніями виникло непорозуміння та бійка, внаслідок якої одна людина загинула від вогнепального поранення, ще двоє госпіталізовані до лікарні з різного роду тілесними ушкодженнями», - йдеться в повідомленні.

«Міліція встановила особу загиблого - ним виявився 25-річний іноземець, який, за попередніми даними, на території України перебував нелегально. Однак, ця інформація додатково перевіряється», - зазначається у повідомленні.

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За словами першого заступника начальника УМВС Юрія Педоса, слідчим управлінням за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Такий злочин карається позбавленням волі терміном до 15 років.

Наразі міліція встановлює обставини цієї бійки, встановлює її учасників та очевидців злочину.

Як повідомлялося, 26 грудня близько 6:00 ранку біля ресторану швидкого харчування Макдональдс на перехресті проспекту Юності та вулиці Келецької у Вінниці, між двома компаніями сталася бійка.