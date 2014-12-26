За добу в зоні АТО загинув один військовий, ще одного поранено

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожСили АТО відведуть важке озброєння після 48 годин повноцінного "режиму тиші" - Генштаб"Внаслідок ситуації, яка розгортається в зоні АТО, ми втратили одного військовослужбовця і один отримав поранення", - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за минулу ніч бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.