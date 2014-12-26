Бойовики за ніч 16 разів накривали вогнем позиції сил АТО - штаб
09:54, 26 грудня 2014Політика
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Російсько-терористичні війська за ніч 16 разів обстріляли позиції сил АТО із стрілецької зброї, гранатометів і мінометів.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив офіцер прес-центру АТО Леонід Матюхін сьогодні на брифінгу в Києві.
Зокрема, за його словами, «ситуація в зоні АТО залишається складною. Минулої ночі бойовики продовжили здійснювати збройні провокації проти українських військових, вони 16 разів обстріляли позиції сил АТО із стрілецької зброї, гранатометів, мінометів, з озброєної броньованої техніки та артилерії».
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«Із стрілецької зброї та гранатометів були обстріляні Станиця Луганська, Чорнухіне, Нікішине і т.д.», - додав Матюхін.
Також, за його словами, двічі за минулу ніч бойовики задіяли артилерію.
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