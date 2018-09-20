В Одесі викрили учасників етнічної злочинної групи, яка займалася наркоторгівлею

У злочинців вилучено велику кількість метамфетаміну, екстазі, крека, кілька одиниць вогнепальної зброї і велику суму грошей.

В Одесі правоохоронці викрили учасників етнічної злочинної групи «Змія», вилучивши велику кількість наркотиків і зброю.

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Про це у Facebook повідомив начальник Головного управління Нацполіціі в Одеській області Дмитро Головін.

«Нашими наркополіцейськими спільно з прокуратурою Одеської області затримано активних учасників так званої «Змії» - етнічної групи з ознаками організованості. Вилучено велику кількість метамфетаміну, екстазі, крека, кілька одиниць вогнепальної зброї і велику сума грошей, яку вони отримали від збуту наркотиків», - повідомив Головін.

Представник главку уточнив УНІАН, що, за його даними, спецоперація проводилася вчора ввечері, затримано одну особу. За його інформацією, «Змія» - організована злочинна група, що складається, зокрема, з в'єтнамців.