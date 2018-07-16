У Харківській області на кордоні з РФ затримали автомобіль з 14 кг наркотиків

12:35, 16 липня 2018
Суспільство
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Автомобіль затримали в пункті пропуску «Гоптівка» \ galleryua.com

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної фіскальної служби в Харківській області, вночі 16 липня в пункті пропуску «Гоптівка» при митному контролі автомобіля, що рухався з України до Росії, на паливний бак автівки спрацював службовий пес.

За відомостями прикордонників, під час подальшого огляду після демонтажу паливного баку транспортного засобу було виявлено 18 пакунків з коноплею загальною вагою близько 10 кг та 8 пакунків з гашишем загальною вагою 4 кг.

При цьому під час усного декларування водій авто, громадянин України, заявив про відсутність предметів, заборонених або обмежених до переміщення через митний кордон України.

Відносно правопорушника складено протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу.

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Теги: #кордон#Харківщина#наркотики