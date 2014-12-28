З порому Norman Atlantic евакуйовано двох українок - МЗС



Про це повідомив спікер Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс

«Інформація від Посольства України в Італії: попередньо підтверджується, що дві наші громадянки евакуйовані з порому», - написав він у своєму твіттері в неділю ввечері.

За словами речника МЗС, українські дипломати намагаються встановити з ними зв’язок.

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Як повідомляв УНІАН, пожежа виникла вранці в неділю на пасажирському круїзному лайнері-поромі San Giorgio, який під прапором Італії виходив з грецького порту Патрі в італійський порт Анкона.

З охопленого полум‘ям порому врятовано 140 осіб із 478 пасажирів та членів екіпажу. Виявлено тіло одного загиблого, ще двоє людей дістали поранення.

Зараз судно перебуває за 33 милі на північний схід від італійського міста Отранто і за 12 миль від албанського порту Влера.