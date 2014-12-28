З палаючого порома Norman Atlantic врятовані 140 осіб

За інформацією джерела у військовому відомстві Греції, пасажирів евакуювали вертольоти Super Puma військово-повітряних сил Греції, передають РИА Новости. Біля судна знаходяться два буксири, один з них допомагає гасити пожежу, повідомили в міністерстві флоту Греції.

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В даний час очікується прибуття корабля ВМС Італії з вертолітним майданчиком. Тоді операція з порятунку повинна піти швидше.

Нагадаємо,пожежа на поромі почався рано вранці в неділю. Судно знаходиться приблизно в 22 милях від італійського берега і в 44 від грецького острова Корфу. На борту у момент спалаху знаходилося близько 470 осіб - понад 410 пасажирів і 56 членів екіпажу.