У затриманого начальника ДАІ Полтавської області вилучено 1,5 млн грн - прокуратура



Про це повідомляє прес-служба прокуратури Полтавської області.

За їх даними, правоохоронці знайшли у затриманого в портфелі готівкою 18 тис. дол., а під час обшуку в квартирі - майже 900 тис. грн, 20 тис. дол., 6 тис. євро. Таким чином, всього у нього було вилучено понад 1,5 млн грн.

На даний час слідчим готується клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Полтавської області спільно з працівниками Служби безпеки України затримала полковника міліції, начальника Управління ДАІ в Полтавській області Петра Блажівського за підозрою у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди.

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”Правоохоронцями встановлено, що після призначення на посаду начальник УДАІ УМВС України в області з метою незаконного збагачення вимагав від підлеглих співробітників грошові кошти”, - йдеться в повідомленні.

Щомісячні суми від кожного керівника підрозділу складали від 1 до 4 тис. дол.

Раніше в інтернеті з`явився анонімний лист до міністра внутрішніх справ України Арсену Авакову, підписаний просто «особовим складом ДАІ в Полтавській області». У ньому працівники ДАІ області просили «звільнити скнара Блажівського П.І. з керівної посади, бо з його запитами вся Полтавська область скоро збере свій майдан».

«Це повне беззаконня, таких хабарів, які він змушує носити особовий склад ДАІ, не пам`ятає за все існування ДАІ України. Це повний абзац ... До вас звертаються офіцери міліції, співробітники ДАІ УМВС в Полтавській області », - було сказано в листі.

Тоді за фактами, викладеними в листі, начальник УМВС України в Полтавській області Іван Корсун призначив службову перевірку, проте викладені в листі факти не підтвердилися.