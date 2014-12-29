Фільм "Вовк з Уолл-стріт" став лідером року по числу нелегальних завантажень
12:52, 29 грудня 2014Суспільство
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Фільм Мартіна Скорсезе "Вовк з Уолл-стріт" з Леонардо Дікапріо в головній ролі став в цьому році найцікавішим серед користувачів інтернету, які скачують нелегальні копії фільмів онлайн.
Протягом року "Вовка з Уолл-стріт" завантажили з інтернету більше 30 млн користувачів / uatv.tv
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Variety. Протягом року "Вовка з Уолл-стріт" завантажили з інтернету більше 30 млн користувачів.
У п'ятірку найбільш скачуваних фільмів також увійшли "Холодне серце", "Робокоп", "Гравітація" і "Хоббіт: Пустка Смога".
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