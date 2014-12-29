Фільм "Вовк з Уолл-стріт" став лідером року по числу нелегальних завантажень

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Variety. Протягом року "Вовка з Уолл-стріт" завантажили з інтернету більше 30 млн користувачів.

У п'ятірку найбільш скачуваних фільмів також увійшли "Холодне серце", "Робокоп", "Гравітація" і "Хоббіт: Пустка Смога".