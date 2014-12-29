Південь України паралізував снігопад: перекрито дороги, тисячі людей застрягли у заметах (фото, відео)

Через сильні снігопади закрито рух автотранспорту у Миколаївській та Херсонській, обмежено – у Запорізькій областях.

Також на дорогах Одещини через хуртовини, ожеледицю та сильний вітер утворилися снігові перемети. У зв’язку з цим заборонено в’їзд великогабаритного транспорту до Одеси, закрито рух всіх транспортних засобів за напрямком М-15 Одеса – Рені та ділянкою автомобільної дороги М-05 Київ-Одеса, км 320 – км 464.

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За інформацією ПАТ «Одесаобленерго», станом на 12.00 від електрики відключено 11 населених пунктів.

Задля недопущення накопичення автотранспорту під час ліквідації наслідків зимової негоди закрито рух транспорту всіма автодорогами загального користування, державного та місцевого значення у Миколаївській області.

У Запорізькій області з метою попередження утворення заторів обмежено рух вантажівок та пасажирських автобусів автомобільною дорогою М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта, на ділянці км 255+100- км 283+861 (від Дніпропетровської області до м. Запоріжжя), км 299+491 – км 340+000 (від м. Запоріжжя до м. Василівка).

На Херсонщині закрито рух автомобільною дорогою М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (на Таганрог), км 177- км 199.

В самій Одесі заметіль, яка розпочалася у ніч на понеділок, значно посилилася після 14.00. У результаті рух усіх видів транспорту в місті фактично паралізовано. У снігових заметах, що сягають висоти 0,5 метра (місцями - більше) у всіх чотирьох районах міста стоять тролейбуси, маршрутні таксі, трамваї і легковики. Автомобілісти змушені залишати свої машини на узбіччях доріг і йти пішки.

Крім того, пересування пішки вкрай утруднено через безперервний поривчастий вітер, глибокі замети і густий сніг, що «б'є» в обличчя.

Також через сильний снігопад і завірюху в Миколаєві знімаються з маршрутів громадського транспорту водії автобусів і маршруток, а таксисти або відмовляються приймати замовлення, або диспетчерам і зовсім неможливо додзвонитися, повідомляє Никвести.

У соціальних мережах миколаївці пишуть, що водії маршруток висаджують пасажирів і знімаються з маршрутів. Зокрема, водій 21 маршруту аргументував це тим, що керівництво так сказало.

Разом з тим, на зупинках громадського транспорту скупчуються сотні городян, які хочуть потрапити додому. Зокрема, миколаївський фотограф Віктор Аджамський опублікував фото зупинки на перетині проспекту Леніна і Дзержинського, де зібралося близько 100 осіб.

Як стало відомо УНІАН, керівництво багатьох підприємств (різних форм власності) скоротило робочий день, перервавши його «в обід». Деякі виділили службові автобуси для доставки персоналу додому. Однак ці автобуси також застрягли в дорозі. Люди намагаються дістатися пішки, пересуваючись, у тому числі, по проїжджій частині.

Служби таксі відмовляються приймати будь-які заявки.

На Одещині для надання допомоги людям, які опинилися у снігових заметах, залучили військових.

Як повідомили у відділі зв'язків зі ЗМІ і роботи з громадськістю Головного управління ДСНС в Одеській області, за рішенням регіонального штабу з ліквідації наслідків несприятливих погодних умов, на допомогу рятувальникам, працівникам облавтодору і комунальних служб направили техніку і особовий склад Міністерства оборони України.

«Один потужний тягач (БАТ) військової частини №3599, яка дислокується в місті Білгород-Дністровський, прямує до села Монаши, де величезний затор транспорту. Другий БАТ - до Овідіопольського району, де затор транспорту між населеними пунктами Кароліно Бугаз і Роксолани.

Загалом із 27 грудня звільнено із снігових заметів понад 350 одиниць транспорту, з яких більш як 200 легкових, близько 130 вантажівок і 12 маршрутних автобусів, в яких знаходилося понад 1,1 тис. осіб.