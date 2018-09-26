У Мережі показали ганчірки "ДНР", які валяються під ногами в центрі окупованого Донецька (фото)

Про дату зображеного на фото мітингу не уточнюється, проте видно, що, найімовірніше, він був проведений в теплу пору року.

В мережі опублікували фотографію, на якій «прапори» «ДНР» недбало валяються прямо в центрі Донецька в розпал організованого окупаційною владою мітингу.

Читайте такожВ Одесі співробітник морської академії повісив на стіну портрет ватажка "ДНР" Захарченка й залишився без роботи (фото)

Відповідну фотографію опублікував на своїй сторінці в Twitter блогер Залишенець Донецький.

«По-моєму, це чудово. А краще - спалити цю ганчірку на палиці! На землі валяються прапори і це все, що потрібно знати про те, як проходять мітинги в Динири!», – зазначає блогер.

Про дату зображеного на фото мітингу не уточнюється, проте видно, що, найімовірніше, він був проведений в теплу пору року.

З останніх повідомлень ресурсів бойовиків відомо лише, що окупанти планували мітинг біля пам'ятника Леніну 31 серпня о 19:00, але немає відомостей про те, що він відбувся, оскільки до цього часу був ліквідований ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.