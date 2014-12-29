150 волонтерів готують тонну "Олів'є" для військових на Донбасі (фоторепортаж)

Новорічний "Олів'є" для українських бійців на Донбасі. У Києві 150 волонтерів готують одну тонну новорічного салату "Олів'є", який потім передадуть для військових у зону проведення АТО.

За даними газети "Сегодня", готувати салат мають близько 150 волонтерів у 4 зміни. Потім салат планують зважити, запакувати у великі бокси по 10 кг і відправити солдатам. "Якщо рекорд буде встановлений, його внесуть до реєстру, як найбільшу порцію салату в країні ", – розповіли в Національному реєстрі України.

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Як раніше повідомляв УНІАН, волонтери з групи "Повернися живим" готують до Нового року "комплекти виживання" для українських артилеристів.