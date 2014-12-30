Єпископ УПЦ КП заборонений у служінні за те, що взяв у руки зброю (фото)

Про це повідомляється на сайті УПЦ КП.

«Такі дії єпископа Кирила є грубим порушенням канонічних правил, які забороняють священнослужителям брати в руки смертоносну зброю. У разі вчинення священнослужителем навіть ненавмисного вбивства він підлягає забороні у священнослужінні або позбавлення сану», - сказано в рішенні Священного Синоду.

"У зв’язку з цим 26 грудня 2014 р. Священний Синод ухвалив рішення заборонити єпископа Ужгородського і Закарпатського Кирила у священнослужінні до повного покаяння. Тимчасове керівництво Закарпатською єпархією доручене митрополиту Івано-Франківському і Галицькому Іоасафу", - йдеться в повідомленні.

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Синод наголосив на тому, що священнослужителі, тобто єпископи, священики та диякони, можуть перебувати серед військових виключно як військові священики (капелани) для надання духовної та благодійної матеріальної допомоги. Безпосередня участь у бойових діях та використання смертоносної зброї священнослужителям забороняються.

У засобах масової інформації опубліковані фотографії єпископа Ужгородського і Закарпатського Кирила з яких видно, що під час перебування в зоні АТО він, одягнутий в одяг священнослужителя та епітрахіль, тримає в руках зброю (автомат і артилерійський снаряд).

Згідно опублікованих у ЗМІ пояснень єпископа Кирила він нібито «став воїном Христа» і начебто «особисто “послав” нелюдам Путіна декілька боєкомплектів, як кару за окупацію української землі».