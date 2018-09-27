Стала відома причина масового отруєння водою жителів окупованої Макіївки

Представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини на Донбасі заявляє, що в окупованому бойовиками місті закінчився хлор.

Причиною масового отруєння жителів окупованої Макіївки Донецької області стало часткове дезинфікування питної води марганцем.

Про це повідомив представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини на Донбасі Павло Лисянський на своїй сторінці в Facebook.

"Закінчився хлор, тому воду частково дезінфікували марганцем... Саме така причина того, що сталося", - заявив Лисянський.

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"Цей випадок яскраво показує, що у людей, які проживають на окупованих територіях Луганської та Донецької областей повністю відсутнє право на життя", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, в окупованій Макіївці Донецької області сталося масове отруєння питною водою. Зокрема, 25 вересня до міської лікарні Макіївки "масово почали надходити звернення зі скаргами на погане самопочуття з такими симптомами: біль в області живота, блювота, озноб, підвищення температури, у тяжких випадках - виражена інтоксикація та зневоднення.

Після масового отруєння питною водою госпіталізовано 87 осіб. Представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини висловив думку, що госпіталізованих може бути набагато більше.