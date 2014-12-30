У Миколаївській області оголошена надзвичайна ситуація регіонального масштабу.

Таке розпорядження підписав перший заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації (ОДА) Микола Романчук о 4.30 ранку.

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За словами Миколи Романчука, при ОДА працює «гаряча лінія» для надання допомоги тим, хто потрапив у надзвичайну ситуацію. Прохання до всіх, хто знає про випадки, де люди стали заручниками снігових заметів, телефонувати (0512) 37-40-51.

"Вчерговий раз прошу всіх миколаївців, жителів області та гостей нашого краю - не виїжджати на автодороги, а дітей, вагітних жінок і літніх людей - не виходити з дому без особливої необхідності. Більшість критичних ситуацій на дорогах виникли у більшій мірі через недбалість деяких водіїв, особливо тих, хто керує вантажівками. Стихія розгулялася не на жарт, я прошу всіх реально оцінювати ситуацію, та не наражати своє життя і життя інших людей на небезпеку, не перешкоджати роботі спецтехніки і прислухатися до рекомендацій співробітників ДСНС і ДАІ", - сказав Микола Романчук.

Крім цього зазначається, що трамваї і тролейбуси в Миколаєві сьогодні не вийдуть на маршрути через сніг.