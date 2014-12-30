Зі снігових заметів на дорогах у південних областях звільнені майже 3 тисячі машин

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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29 грудня, через різке погіршення погодних умов (ожеледиця, сильний снігопад, хуртовини з поривами вітру) на автомобільних дорогах загального користування південних областей утворилися відкладення снігу товщиною до 40-50 см і снігові замети висотою від 1 м, що значно ускладнило рух і призвело до виникнення заторів.

З метою забезпечення безпеки руху і проведення розчистки доріг від снігу були введені тимчасові обмеження і заборони на окремих ділянках доріг.

В Одеській області обмежено рух великовантажних транспортних засобів у всіх напрямках при в'їзді в Одесу. Тимчасово заборонено рух на дорозі Одеса-Рені і Одеса-Київ. Через замети утворилися затори на ділянках доріг Одеса-Мелітополь, Одеса-Кучурган, Одеса-Іллічівськ, Одеса-Південний.

У Миколаївській області закрито рух автотранспорту до закінчення негоди на всіх дорогах загального користування.

У Запорізькій області обмежено рух вантажного автотранспорту та пасажирських автобусів на автодорозі Харків-Сімферополь.

У Херсонській області заборонено рух всіх видів транспорту на автодорозі Одеса-Мелітополь.

Значні снігові опади не давали можливості своєчасно прибирати сніг і ліквідувати снігові замети.

Враховуючи складність обстановки, підрозділи ДСНС на автошляхах, де ускладнено рух, забезпечили пункти обігріву, гаряче харчування, важку снігоприбиральну техніку.

До розчищення доріг, звільнення транспортних засобів із снігових заметів і надання допомоги водіям і пасажирам залучено підрозділи ДСНС, Укравтодору, ДАІ, техніка і працівники комунальних служб (всього близько 2900 осіб і 1650 одиниць техніки).

Координацію дій в областях здійснюють оперативні групи Головних управлінь (Управлінь) ДСНС.