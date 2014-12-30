У Харкові в новорічну ніч громадський транспорт працюватиме до 4-ї ранку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на Департамент транспорту, це пов'язано з проведенням на площі Свободи святкових заходів, присвячених зустрічі Нового року.

Так, в ніч з 31 грудня на 1 січня метро перевозитиме пасажирів до 3:00, а наземний електротранспорт і автобуси - до 4:00.

У міськраді зазначили, що через проведення святкових заходів буде змінено схему руху транспорту в центрі Харкова. Зокрема, з 22:00 31 грудня до 3:00 1 січня буде заборонено рух транспорту по площі Свободи, на ділянці від вулиці Сумської до вулиці Трінклера.

На цей час зміниться шлях прямування автобусів №20е, 65е, 88е, 119е, 217е, 296е, які будуть об'їжджати площу за такою схемою: вулиця Сумська - проспект Правди - проспект Леніна і далі за маршрутом.

«При цьому міським пасажирським автоперевізникам запропоновано продовжити роботу до 4:00 1 січня, щоб забезпечити роботу пасажирського автотранспорту від станцій метрополітену за основними напрямками. У зв'язку з цим трамваї і тролейбуси від станцій метрополітену за основними напрямками будуть працювати до 4:00 1 січня», - зазначили в міськраді.

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