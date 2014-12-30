ЗМІ: СБУ у квітні планувала викрадення Гіркіна, але операцію зірвали російські шпигуни

Про це пише Українська правда з посиланням на американське видання Mashable.

У квітні, коли в розпалі була боротьба між прокремлівським сепаратистами на сході України, СБУ почала планувати таємну операцію для її елітного тактичного підрозділу "Альфа".

"Загадковий росіянин, відомий як Ігор "Стрєлков" Гіркін, який зізнався, що є колишнім агентом ФСБ, командував бойовиками на лінії фронту, і українці дуже хотіли отримати його", - пише видання з посиланням на співрозмовників в СБУ.

Читайте такожГіркін зізнався, що це він розв'язав війнуЗгідно з розповідями двох чиновників СБУ, агенти дізналися, що Грікін проводив час на блокпостах на межі Слов'янську з іншими бійцями.

"Але не встигли цю операцію спланувати, як Гіркіна попередили його агенти, які працювали в СБУ, тому Гіркін вислизнув", - додає видання.