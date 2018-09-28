На Львівщині затримали високопосадовця-хабарника, підозрюваного у розкраданні бюджетних коштів

Заступника міського голови одного з міст Львівщини затримали за одержання 110 тисяч гривень хабара.

На Львівщині правоохоронці затримали за одержання неправомірної вигоди у загальній сумі 110 тисяч гривень заступника мера одного з міст області.

Як повідомила речник Нацполіції Львівської області Світлана Добровольська, в межах кримінального провадження працівники поліції задокументували декілька фактів отримання неправомірної вигоди посадовцем на загальну суму 110 тисяч гривень, він був затриманий 28 вересня під час отримання чергової суми неправомірної вигоди у розмірі 20 тисяч гривень.

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«Фігурант раніше обіймав посаду міського голови, на даний час перебуваючи на посаді заступника міського голови одного з міст області, налагодив схему розкрадання бюджетних коштів. Посадовець організував злочинну схему вимагання неправомірної вигоди від суб’єктів господарювання за підписання актів виконаних робіт та перерахування коштів за їх виконання. Розміри «відкатів» доходили до 20 відсотків від суми договорів», - зазначила Добровольська.

28 вересня оперативники обласного управління захисту економіки Нацполіції спільно зі слідчими поліції області затримали посадовця під час отримання чергового «відкату» - 20 тисяч гривень хабара. Кошти заступник мера вимагав від підприємця за виділення бюджетних коштів, призначених для прокладання бруківки.

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Вона зазначила, що в межах кримінального провадження, працівники поліції задокументували декілька фактів отримання неправомірної вигоди посадовцем на суму 110 тисяч гривень.

Слідчим управлінням поліції у Львівській області відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України

Посадовця затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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