Харківський депутат "заробив" 400 мільйонів гривень на земельних махінаціях та втік до РФ

У зв’язку з тим, що фігурант справи виїхав до РФ, готується звернення до Інтерполу з метою оголошення підозрюваного у міжнародний розшук.

Депутату Харківської обласної ради оголошено про підозру в незаконних земельних оборудках за так званою кооперативною схемою, що завдало громаді понад 400 мільонів гривень збитків.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, досудове розслідування проводиться за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

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Згідно з повідомленням, йдеться про незаконне заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та легалізацію доходів, отриманих незаконним шляхом.

«У рамках кримінального провадження оголошено про підозру 50-річному депутату Харківської обласної ради. За попередніми даними слідства, депутат став одним із співзасновників обслуговуючого кооперативу, до статутних документів якого внесли недостовірні відомості про мету створення. «На папері» обслуговуючий кооператив мав «забезпечити житлом (будівництво житла) членів кооперативу», - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що насправді землю, яку абсолютно безкоштовно отримали кооперативники від Харківської міськради, розділили на ділянки по 0,2 га та розпродали під приватну забудову. Збитки громаді склали понад 400 мільйонів гривень.

«Після оголошення підозри фігурант кримінального провадження виїхав до Російської Федерації. У зв’язку з цим прокуратурою Харківської області направлений повний пакет документів для звернення до Інтерполу з метою оголошення підозрюваного у міжнародний розшук», - сказано в повідомленні.

Досудове розслідування триває.