Обсяг видатків на пенсії й енергоносії для мешканців окупованих районів становитиме мільярд доларів
16:18, 30 грудня 2014Суспільство
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Обсяг видатків на виплати пенсій, оплату газу та електроенергії споживачів, які проживають у Донецькій і Луганській областях, де йдуть військові дії, за підсумками опалювального сезону може становити до 1 млрд доларів.
Пенсіонери з окупації в підконтрольній Україні Костянтинівці / скріншот відео Радіо Свобода
Про це заявив під час підсумкової річної прес-конференції прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк .
"2,4 млрд ми заплатили пенсій, обсяг споживання газу два місяці тому був 200 млн кубометрів на місяць, зараз - 300 млн кубометрів. Електроенергія - 800 млн (кВт - УНІАН), - сказав Яценюк. - Я так підрахував, що там тільки за опалювальний сезон, ця сума по газу, електроенергії, з виплати пенсій може становити 1 млрд дол.".
Раніше прем'єр заявив, що ніхто не знає точного обсягу коштів, необхідних для відновлення інфрастуктури на Донбасі.
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