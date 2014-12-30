Обсяг видатків на пенсії й енергоносії для мешканців окупованих районів становитиме мільярд доларів

Про це заявив під час підсумкової річної прес-конференції прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк .

"2,4 млрд ми заплатили пенсій, обсяг споживання газу два місяці тому був 200 млн кубометрів на місяць, зараз - 300 млн кубометрів. Електроенергія - 800 млн (кВт - УНІАН), - сказав Яценюк. - Я так підрахував, що там тільки за опалювальний сезон, ця сума по газу, електроенергії, з виплати пенсій може становити 1 млрд дол.".

Раніше прем'єр заявив, що ніхто не знає точного обсягу коштів, необхідних для відновлення інфрастуктури на Донбасі.