Вдалий місяць для Терезів і складний для Дів: гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку

Для більшості знаків Зодіаку жовтень буде місяцем з нудними справами.

У жовтні щасливцями будуть Овни, Раки, Козероги і Терези.

Про це в коментарі "Главреду" розповів астролог Влад Росс.

Козероги. Для представників цього знаку зірки будуть знаходитися в супер-блискучому положенні. На них чекає піднесення, можливість досягнення дуже важливих постів, хороша протекція, успіх у тому, що стосується політики і взаємовідносин з вищестоящими. Для них буде сприятлива зміна місця роботи або виду діяльності. Перші три тижні будуть насичені подіями. У цей період Козероги можуть досягти блискучого стану і поліпшення фінансових умов.

Овни. У Овнів все складатиметься добре. Їм допомагатимуть люди з минулого. Вони сміливо можуть ризикувати – будуть у виграші. Так що Овни будуть здатні виграти в лотерею або зірвати куш в казино. Непогано будуть йти фінансові справи, також у жовтні можна сміливо брати кредити. У Овнів цей місяць буде, з одного боку, складним, але з іншого – дуже вдалим, містким і плідним періодом, коли їм нудьгувати не доведеться.

Раки. Раків чекає дуже хороший період, особливо в плані кохання, стосунків і шлюбу. Раки люблять ностальгувати, і ось у жовтні вони можуть знову повернути у своє життя людей з минулого – своїх чоловіків і дружин, подруг, коханих. Це найкращий час для Раків, щоб відновити взаємини і поставити питання руба: "Все, повертаємо відносини і одружуємося (або виходимо заміж)". Так що в більшій мірі цей сприятливий період у них буде стосуватися любовних відносин. Також це сприятливий час для розваг, походів в театр, дальніх поїздок і подорожей.

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Терези. У Терезів жовтень – прекрасний час для того, щоб розбагатіти. Успішними будуть фінансові інвестиції, комерційні зв'язки, вкладення, дипломатичні відносини, поїздки за кордон, взаємозв'язку з суспільством. У Терезів дуже потужний сприятливий період, що відкриває нові можливості для них, особливо в другій половині місяця. Позначаться доленосні фактори, що стосуються їх процвітання.

Не сильно пощастить в жовтні Рибам, Стрільцям, Близнюкам і Дівам – вони будуть андердогами місяця.

Риби. У жовтні Риб можуть зраджувати і обманювати. Їм потрібно відключити емоції, бути більш прагматичними, конкретними і не вірити нікому. Риби повинні зрозуміти: цей місяць несприятливий для віри на слово, особливо – в грошових і фінансових справах. Це час, коли слід бути напоготові і більш закритими, інакше вони не сорому складних ситуацій, тому що їх можуть "кидати".

Стрільці. Стрільців в цьому місяці можуть підводити близькі та друзі. Вони повинні бути готові до складних ситуацій з друзями і негативної реклами в суспільстві. Їх чекає непростий період переоцінки цінностей.

До речі, в Україні багато політиків-Стрільців – їм потрібно бути готовими до появи компромату на них саме в цей період. Це стосується Ляшка, Тимошенко, Луценко і так далі.

Близнюки. У представників цього знака Зодіаку в жовтні багато чого змінюється. Взаємовідносини з суспільством можуть бути підірвані, їм може не вистачати фарту, інтуїції. Вони можуть потрапляти в несприятливі ситуації і збігу обставин. Вони ризикують потрапити у небезпечні ситуації на дорозі, їм потрібно побоюватися ДТП. Близнюкам, як нікому іншому, краще утриматися від поїздок на далекі дистанції і подорожей.

Діви. Дів чекає складний період і рутина, непрості ситуації на роботі і ризик звільнення з посад. У жовтні їм важливо стежити за своїм здоров'ям – воно буде вразливе. Особливо варто побоюватися інфекцій, зокрема грипу, а ще укусів комарів, водянок і лихоманок – бо категорично не раджу вирушати в тропічні країни. Жовтень для них – це монотонний складний період, який доведеться долати.

Нейтральний місяць чекає Водоліїв, Биків, Левів і Скорпіонів.

Водолії. У Водоліїв буде дуже насиченою перша половина місяця, особливо в плані творчості: написання картин і книг, створення фільмів і блогів або інших проектів. У них перша половина місяця дуже активна, творча і насичена. Але в другій половині місяця Водолії, як ніякі інші знаки Зодіаку, можуть розлучатися, рвати відносини з близькими і коханими. Саме цей період буде насичений розлученнями. А ще у другій половині місяця для них великий ризик судових розглядів.

Тельці. Представників цього знаку чекає протистояння з суспільством. Можуть виникати складні ситуації, особливо в першій половині місяця, з близькими, рідними, подружжям. Можуть виникати серйозні розбіжності. Крім того, це буде не найкращий час для судових розглядів і вирішення ситуацій в суді: краще йти на мирову, або взагалі пропустити судовий розгляд, перенісши його на листопад.

Леви. З одного боку, у Львів у жовтні блискучі перспективи в плані комерційної діяльності. Та до 10 жовтня у них сприятлива ситуація для операцій з нерухомістю: вони сміливо можуть її купувати, вкладати гроші в цю сферу. З сімейною ситуацією теж все в порядку. Але в другій половині місяця можуть відбуватися складні ситуації з партнерством. Можуть бути аварійні ситуації в плані ДТП і якихось нещасних випадків, тому Левам потрібно бути напоготові. З 23 по 31 число не варто приймати складні рішення.

Скорпіони. У Скорпіонів буде блискучою перша половина місяця: комерція, фінанси, удача в справах, призначення на важливі посади, піднесення. Все буде чудово – "труба співає, люди плачуть". Однак не дуже сприятливою буде друга половина місяця, особливо остання декада. У цей час можуть виникати різного роду непорозуміння, підстави, складні ситуації з близькими людьми, компаньйонами, зради і приниження. Плюс – це не найкращий час для підписання важливих контрактів.