У Києві через концерт Енріке Іглесіаса сьогодні можуть обмежити роботу трьох станцій метро

Обмеження можуть стосуватись станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого».

У Києві сьогодні можуть обмежити роботу трьох станцій метро через концерт Енріке Іглесіаса на арені Національного спортивного комплексу «Олімпійський».

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Про це йдеться у повідомленні на сайті КП «Київський метрополітен».

"30 вересня, у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» концерту, можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого» до початку концерту, а також після його закінчення", - йдеться у повідомленні столичної підземки.

Довідка УНІАН. Початок концерту іспанського співака Енріке Іглесіаса запланований на 18:00.