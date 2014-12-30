Грозові снігопади після Одеси й Миколаєва прийшли до Дніпропетровська

22:08, 30 грудня 2014
Суспільство
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У Дніпропетровську через рекордний снігопад проблеми з громадський транспортом: багато маршрутів тролейбусів і трамваїв виявилися заблокованими, жителі міста змушені добиратися пішки.

Фото Радио Свобода

Автобуси громадського транспорту на маршрутах працюють, але через негоду інтервал руху збільшений.

У понеділок у Дніпропетровську зафіксували також рідкісне природне явище – рясний снігопад супроводжувався зимовою грозою: спалахи блискавок і грім, схожий на далекі вибухи, налякав жителів міста.

Влада Дніпропетровська звернулася із закликом до автомобілістів без нагальної потреби не виїздити в місто. Водночас керівників підприємств закликають вчасно розчищати від заметів закріплені за ними та прилеглі території, а також посипати пішохідні доріжки піском, пише Радіо Свобода.

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Як поінформували в прес-службі міської ради, наразі 17 інспекторів перевіряють різні установи щодо прибирання своєї території від снігу.

«Одразу не штрафують, а виписують припис на усунення порушення упродовж одного дня», – зазначили в прес-службі.

Крім того, в міській раді повідомили, що на розчищенні снігових заметів у місті зараз працює 74 одиниці техніки. За необхідності машини комунальників прибиратимуть сніг цілодобово, зазначили в міськраді. До Нового року з проблемою обіцяють упоратись.

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