Діти на продаж: Україна стає одним зі світових центрів сурогатного материнства (відео)

Через лояльне законодавство і невисокі ціни Україна стає одним з центрів сурогатного материнства.

Після того, як в Індії і Таїланді цю репродуктивну послугу заборонили надавати іноземцям, бездітні пари зі всього світу масово їдуть в Україну. Це і не дивно. Бо, якщо, наприклад, у Штатах виношування чужої дитини коштує понад 100 тисяч доларів, а в Канаді - щонайменше 90, то в Україні - в рази дешевше.

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Сурогатна мати Христина народила дитину майже рік тому і віддала її чужим людям. Каже, що усвідомлює, що то була не її дитина. Робота сурогатної матері полягає в тому, щоб стати інкубатором для чужої дитини на 9 місяців.

Щоб стати сурогатною матір'ю потрібно заповнювати анкету - зріст, вага, а ще вік має бути максимум 36 років. У сурогатної матері має бути власне дитя, яке й допомагає їй заробити. В місяць сурогатна мати отримує 300 доларів, а найбільшу суму - в день виписки з пологового.

Христина розповідає, що найбільш недружні пари з Китаю. Вони не спілкуються з сурогатною матерею ні під час вагітності, ні після. Дівчинка, яку вона народила, живе в Іспанії, інколи вона спілкується з її батьками і бачить як дитина росте.