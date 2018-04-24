Півмільйона за 9 місяців: скільки може заробити сурогатна мати в Україні і наскільки це популярно (відео)

В Україні послуги сурогатного материнства коштують дешевше, ніж в інших країнах, тому найбільш часті клієнти - іноземці.

Журналісти дізналися, скільки може заробити сурогатна мати і ким ці жінки бувають насправді - Україну перетворюють у "мекку" сурогатного материнства.

Про це йдеться у сюжеті програми "Гроші". Платять за таку роботу до 20 тисяч доларів.

В останні дні в соцмережах активно рекламують оголошення: "Вік від 20 до 35 років. Наявність власної дитини і відсутність генетичних захворювань. І все - ви потенційна сурогатна мати". За це можна отримати навіть близько півмільйона гривень за 9 місяців - однак варто врахувати, що сурогатних матерів ретельно обстежують.

Нерідко серед таких жінок є і жінки з вищою освітою. На сайтах, які займаються сурогатним материнством, можна вибрати будь-яку програму - найбільш щастить тим, хто потрапив до замовлення "VIP-пакету". Це означає, що потенційні батьки готові заплатити десятки тисяч доларів, щоб дитина народилася в кращому пологовому будинку і навіть не в Україні.

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Якщо жінку виберуть - її чекають 9 місяців повної опіки лікарів та майбутніх батьків. Швидше за все, народжувати дитину доведеться для іноземної пари - іноземці сюди їдуть за "дешевими" послугами. Для прикладу, американка на відміну від українки попросить за таку послугу 100-120 тисяч доларів.

Іноземці роблять навіть замовлення щодо статі дитини і віддають перевагу сурогатним мамам з досвідом - це додасть 2 тисячі доларів в загальний прайс, кесарів розтин - плюс 1 тисяча доларів, якщо жінка завагітніє двійнею - плюс 2-3 тисячі доларів додатково.

Раніше повідомлялося, що все більше українських жінок віддають свої яйцеклітини.