СБУ посилила охорону вразливих об’єктів і місць масового скупчення людей

Як йдеться у повідомленні СБУ, розміщеному на сторінці служби у "Фейсбук", СБУ разом з іншими правоохоронними органами посилила заходи з охорони потенційно вразливих об’єктів та місць масового скупчення людей.

Зокрема, реалізується масштабний комплекс дій, спрямованих на своєчасне виявлення, попередження та припинення можливих терористичних проявів.

СБУ, звертаючись до громадян, нагадує основні правила поведінки, у випадку виникнення небезпечних для життя ситуацій.

Читайте такожЗ березня в Україні скоєно понад тисячу терактів У разі виявлення підозрілого предмету у місці святкування:

повідомте про факт правоохоронні органи та викличте на об'єкт машини швидкої допомоги і аварійних служб;

не наближайтеся, не торкайтеся, не розкривайте, не переміщайте знахідку, не заливайте її рідиною, не засипайте піском, не користуйтеся поблизу радіо - і електроапаратурою, переговорними пристроями;

відведіть людей від місця перебування підозрілого предмета;

при необхідності організуйте відключення комунікацій газу, води й електрики.

У випадку вибуху необхідно негайно організувати і забезпечити виконання наступних основних заходів:

викличте на об'єкт пожежних, швидку допомогу, рятувальників, комунальні служби (газ, електрика, тепло);

якщо є постраждалі, до прибуття служби швидкої допомоги надайте їм першу медичну допомогу;

при виникненні пожежі, необхідно вжити заходів з її гасіння власними силами за допомогою наявних протипожежних засобів.

При захопленні людей у заручники:

за можливістю, негайно повідомте правоохоронні органи;

не вступайте в переговори з терористами, за можливістю, виконуйте їхні вимоги, якщо це не пов'язано з заподіянням шкоди життю і здоров'ю людей.

Також в СБУ діє цілодобовий телефон довіри. У разі виявлення зброї чи вибухових пристроїв, наявності даних про факти прибуття та перебування в регіоні підозрілих осіб, а також фактів чи інформації про наміри здійснення сепаратистської та терористичної діяльності, служба просить звертатися за номером: 0-800-501-482.