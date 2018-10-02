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У Миколаєві літнє подружжя змушене жити на згарищі після пожежі в будинку (відео)

11:52, 02 жовтня 2018
Суспільство
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Рятувальники швидко загасили вогонь, але дах вигорів вщент \ УНІАН

Літнє подружжя з Миколаєва змушене жити на згарищі. У їхньому будинку сталася пожежа. Надзвичайникам вдалося врятувати стіни, але уся покрівля вигоріла, і тепер хату заливають дощі.

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Пенсіонерам по 70 років, у них зовсім немає рідні. Чим можуть, допомагають сусіди, але цього недостатньо, щоб відновити дах до зими. 

Лідія Гриневич каже, що нікому не побажає таке пририжити на старість. 

Як йдеться в сюжеті ТСН, подружжя поралося на городі, коли побачило, що з даху будинку йде дим. Чоловік одразу кинувся на горище, а там повністю вогонь. Він викликав рятувальників, вони швидко загасили вогонь, але дах вигорів вщент. Наступного дня пішов дощ і всі меблі залило водою. У будинку сильний запах згарища. Пенсіонери заходять в хату щоб тільки переночувати. 

Сусіди порахували, що для відновлення даху потрібно 200 тис. грн. Пенсіонери звернулися до влади, там пообіцяли допомогти матеріалами, але до зими їх навряд чи виділять.

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Теги: #Миколаїв#пенсіонери